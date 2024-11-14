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Спички - не игрушка

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Заслуженного учителя России уволили из-за русофобии учениц

Заслуженного учителя России уволили из-за русофобии учениц

Скандал в саратовской гимназии №89 привёл к увольнению Татьяны Астаховой, Заслуженного учителя России, проработавшей в школе 40 лет.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
А чего же эта очень заслуженная педагогиня развела у себя в школе такую русофобию ? пошла на поводу у диаспор вот и получи по заслугам. Сама виновата.
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15 час.
Михаил Мамонов
раз развела в своей школе рассадник русофобии , ВЕРДИКТ ОДИН - ВИНОВНА. и нечего теперь на старые заслуги ссылаться.
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15 час.
Natalia Ivanova
Целенаправленно развивают русофобию и в школах и в детских садах. Уберите из России мигрантов с их мигрантёнышами. Уже нечем дышать.
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15 час.

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