Заслуженного учителя России уволили из-за русофобии учениц

Михаил Мамонов А чего же эта очень заслуженная педагогиня развела у себя в школе такую русофобию ? пошла на поводу у диаспор вот и получи по заслугам. Сама виновата.

Михаил Мамонов раз развела в своей школе рассадник русофобии , ВЕРДИКТ ОДИН - ВИНОВНА. и нечего теперь на старые заслуги ссылаться.