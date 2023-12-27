Журналист Конур: "Ливерпуль" подпишет с нападающим Салахом новый контракт

Английский "Ливерпуль" определился с будущим звезды команды, нападающего Мохамеда Салаха. Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на соцсети журналиста Экрема Конура, клуб близок к подписанию нового контракта с игроком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии