Египетские археологи из Высшего совета по древностям обнаружили песчаниковую надпись близ Суэцкого канала, которая может указать на расположение затерянного города Масн.
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