Последние дни октября могут открыть новые перспективы для Тельцов, Близнецов, Львов, Дев и Весов. Согласно астрологическому прогнозу Тамары Глобы, о котором сообщили СМИ, представителей этих знаков ждут возможности в карьере, финансах и личной жизни.