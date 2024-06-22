Бастрыкин назвал двойными стандартами отказ Германии от выплат блокадникам

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин высказал критику правительству ФРГ, уличив в двойных стандартах, в утверждении выплаты компенсации Намибии за геноцид, отклонив компенсации пережившим блокаду Ленинграда.
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