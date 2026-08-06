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Царьград

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Самсон Аракелян подтвердил скорое снятие БК "Астана" с лиги ВТБ

Самсон Аракелян подтвердил скорое снятие БК "Астана" с лиги ВТБ

Гендиректор "Астаны" Самсон Аракелян сообщил о скором снятии клуба с чемпионата Единой лиги ВТБ. В сезоне 2024/25 команда заняла последнее место, а финансирование теперь сосредоточат на молодежных проектах, что исключает продолжение участия в лиге.

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