Самсон Аракелян подтвердил скорое снятие БК "Астана" с лиги ВТБ

Гендиректор "Астаны" Самсон Аракелян сообщил о скором снятии клуба с чемпионата Единой лиги ВТБ. В сезоне 2024/25 команда заняла последнее место, а финансирование теперь сосредоточат на молодежных проектах, что исключает продолжение участия в лиге.
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