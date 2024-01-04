Исполнение Гордон c Кудрявцевой вырезали из эфира из-за Киркорова

Телеведущие Лера Кудрявцева и Катя Гордон решили запустить новый проект под названием “Дамы за 30”. Они обе были одеты в красные платья и исполнили свою сокровенную композицию, однако их выступление почему-то так и не показали по телевидению.
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