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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Простой и красивый слоеный пирог с яблоками. Повторил рецепт Haute Cuisine на домашней кухне

Новые яблочные пироги просто сыпятся на меня… Открываю ли я новый номер журнала Fou de Pâtisserie, заглядываю ли поужинать в незнакомый московский ресторан, листаю ли ленты крутых кондитеров в инстаграме… Кругом подстерегают меня рецепты яблочных пирогов.

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