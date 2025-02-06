Семьям погибших бойцов СВО из Иркутска передали орден Мужества

5 февраля мэр Иркутска Руслан Болотов вручил ордена Мужества семьям пяти погибших еа СВО военнослужащих: Элбеку Хусану Угли Мирзамуротову, Михаилу Пятаеву, Денису Эпову, Тимуру Вологжину и Владимиру Полуэктову, сообщили в администрации города.
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