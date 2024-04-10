Как подчеркнул в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, президент Украины Владимир Зеленский предал интересы своего народа и страны, выбрав для себя славу на Западе и личную выгоду, теперь сейчас мир наблюдает его позорное поражение.