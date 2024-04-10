Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    пусть теперь его ловят как "голос Америки" ,подпольно, или на ютубе))🤣🤣 какие же армяшки двинутые)все пусть расторг...Армения может рас...
  • Юрий Зубрин
    Сделать этого ПИЗДЮКА законной целью ВС РФ....Столтенберг назва...
  • Natalia Ivanova
    А зачем армяшкам телевещание РФ в задницеАрмения может рас...

Медведчук назвал Зеленского «приговором украинскому народу и государственности»

Медведчук назвал Зеленского «приговором украинскому народу и государственности»

Как подчеркнул в своей колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру» глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, президент Украины Владимир Зеленский предал интересы своего народа и страны, выбрав для себя славу на Западе и личную выгоду, теперь сейчас мир наблюдает его позорное поражение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх