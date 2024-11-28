Evgenija Palette

А почему она Хрущева"?... Если она - дочь хрущевского сына, который сбежал в США в 90-х, она ДОЛЖНА БЫТЬ "ПЕРЕЛЬМУТЕР..."... Так же, как и ее родственник - этот ПУЗАТЫЙ КУКУРУЗНИК... Настоящая его фамилия "ПЕРЕЛЬМУТЕР" из Курска. ( но долго сидел у хохлов Первым, шлялся по полям в вышиванке, и поэтому многие думают, что он - хохол)...