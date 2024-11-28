Коллаж Царьграда Екатеринбурге разразился очередной скандал, связанный с Ельцин Центром. На этот раз его руководители пригласили прочитать лекцию правнучку генсека Никиты Хрущёва — открытую русофобку Нину Хрущёву.
"Нина, у нас отмена": Полпреду Жоге из США прислали "троянскую лошадь". Не вышло
Комментарии
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Evgenija Palette
А почему она Хрущева"?... Если она - дочь хрущевского сына, который сбежал в США в 90-х, она ДОЛЖНА БЫТЬ "ПЕРЕЛЬМУТЕР..."... Так же, как и ее родственник - этот ПУЗАТЫЙ КУКУРУЗНИК... Настоящая его фамилия "ПЕРЕЛЬМУТЕР" из Курска. ( но долго сидел у хохлов Первым, шлялся по полям в вышиванке, и поэтому многие думают, что он - хохол)...
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12 час.
А
Алексей
М.б всё-таки Перламуттер, а не Перельмутер?
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9 час.
Михаил Фадеев
Жога, дорогой ты наш Артём Владимирович, каленым железом выжигай измену! Да буде крепким тыл героев наших! В нас не сумлевайся, мы тут ужо все за тебя и всегда поддержим!
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34 мин.
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