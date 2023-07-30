Военное обозрение

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Повреждены дома и свиноферма: ВСУ обстреляли села Брянской области

Повреждены дома и свиноферма: ВСУ обстреляли села Брянской области

Несмотря на то, что ВСУ задействовали в наступательной операции крупные боевые порядки, ранее находившиеся в резерве, они так и не достигли значимых успехов на фронте.

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