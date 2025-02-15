Пёс потерял ногу, но не потерял надежду. Он лежал и умирал, но тут пришла помощь…

Это просто вопиющий случай бездушного издевательства над братьями нашими меньшими. Когда этого собачонку, полуживого, привезли в службу спасения, все ахнули от удивления, увидев дрожащий комочек, у которого просто отсутствовала часть задней ноги.
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