Будут ли работать пункты Wildberries в Москве и Подмосковье 15 марта

Причиной конфликта стал стихийный протест владельцев пунктов против нового договора с маркетплейсом.Вчерашний стихийный протест владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries едва не привел к беспорядкам возле центрального офиса маркетплейса.
Причиной конфликта стал стихийный протест владельцев пунктов против нового договора с маркетплейсом.Вчерашний стихийный протест владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries едва не привел к беспорядкам возле центрального офиса маркетплейса.
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