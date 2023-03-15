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Будут ли работать пункты Wildberries в Москве и Подмосковье 15 марта

Будут ли работать пункты Wildberries в Москве и Подмосковье 15 марта

Причиной конфликта стал стихийный протест владельцев пунктов против нового договора с маркетплейсом.Вчерашний стихийный протест владельцев пунктов выдачи заказов Wildberries едва не привел к беспорядкам возле центрального офиса маркетплейса.

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