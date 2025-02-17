ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках

Финансовые организации получат индикаторы сомнительных клиентов.фото: cbr.ruБанк России намерен изменить практику банков в сфере законодательства о противодействии отмыванию средств, он обновил редакцию документа, опираясь на который банки могут отказывать клиентам в проведении операций и даже расторгать договоры с ними.