ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках

Финансовые организации получат индикаторы сомнительных клиентов.фото: cbr.ruБанк России намерен изменить практику банков в сфере законодательства о противодействии отмыванию средств, он обновил редакцию документа, опираясь на который банки могут отказывать клиентам в проведении операций и даже расторгать договоры с ними.
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