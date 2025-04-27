McDonald’s подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Компания McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «Макдоналдс» и в данный момент находится в контакте с ведомством, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.
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