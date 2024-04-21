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ХАМАС хочет видеть Россию и Турцию гарантами безопасности сектора Газа

ХАМАС хочет видеть Россию и Турцию гарантами безопасности сектора Газа

Глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в своем интервью телеканалу A haber в воскресенье, 21 апреля, выразил желание видеть Россию, Египет и Турцию в числе стран-гарантов безопасности для сектора Газа.

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