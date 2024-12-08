Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Мартьянова
    Вот так они на корню уничтожают Абхазию собственными руками, даже русских не надо, больше русским не нужно приходить ..."РУССКИЕ, УХОДИТЕ...
  • Странник
    а кроме слюней, конкретика то есть?Врезали рублём по...
  • Юлия Юлия
    Как верно сказано!!! Скотское отношение к народу! Скотское отношение к расходованию бюджета, созданного трудом нашего...Русские могут ухо...

«Сопротивление бесполезно! Бандеровцы, сдавайтесь!» – Хакеры взломали укроТВ

«Сопротивление бесполезно! Бандеровцы, сдавайтесь!» – Хакеры взломали укроТВ

Политнавигатор В Харькове взломана трансляцию телеканалов в сети провайдера «Триолан». Вместо украинской пропаганды запущены ролики, где функционеров бандеровского режима призывают прекратить бесполезное сопротивление и сдаться русской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Владимир Витковский
... а где актиынфе действия по уничтожению бандеропадали?!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх