Мать бывшего футболиста Александра Алиева* прокомментировала появление своего сына в Судже.Мать бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева* заявил, что ничего не знает о присутствии своего сына в оккупированной украинскими войсками Судже в Курской области.
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