Мать Алиева* заявила, что не знает о его приезде в оккупированную Суджу

Мать бывшего футболиста Александра Алиева* прокомментировала появление своего сына в Судже.Мать бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева* заявил, что ничего не знает о присутствии своего сына в оккупированной украинскими войсками Судже в Курской области.