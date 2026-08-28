Против крупной сети АЗС возбудили дело из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Московской области возбудила уголовное дело в отношении крупной независимой сети автозаправочных станций Москвы и Подмосковья, «Трасса», владельцем которой является ПАО «ЕвроТранс», в связи с нарушением антимонопольного законодательства.