Ивент-эксперт Александр Шуров рассказал, как избежать главных ошибок в подготовке к выпускному 2025

Готовься к выпускному осенью – гласит родительская мудрость. Пока ученики подтягивают знания к экзаменам, мамы и папы девяти- и одиннадцатиклассников планируют проведение одного из главных вечеров в жизни детей: выбор наряда, места для торжества, меню, ведущего, развлекательной программы, сюрпризов для учителей.