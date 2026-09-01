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В Барнауле покажут смешной спектакль "Мы летим" о ловеласе с тремя невестами-стюардессами

В Барнауле покажут смешной спектакль "Мы летим" о ловеласе с тремя невестами-стюардессами

Девушки летают на разных авиалиниях, а ловкий архитектор планирует встречи так, чтобы его возлюбленные не пересекались В Алтайском краевом театре драмы им.

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