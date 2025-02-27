Глава дипломатической миссии Российской Федерации в греческой столице Андрей Маслов проинформировал о том, что местные власти разделяют направленную против РФ стратегию Европейского Союза по поводу бушующего на украинской территории противостояния.
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