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Курские новости

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ЖКХ России с сентября вводит новые правила и требования

ЖКХ России с сентября вводит новые правила и требования

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК теперь обязаны вести домовые чаты в мессенджере «МАХ», где будут публиковать информацию о работе, авариях и отключениях, а также принимать обращения от жителей.

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