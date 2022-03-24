В Киеве под обстрелом погибла российская журналистка Оксана Баулина, ей было 42 года

До событий на Украине она работала в глянцевых изданиях, позже перешла в команду Алексея НавальногоЖурналистка The Insider (признано СМИ — иностранным агентом) Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного здания.
До событий на Украине она работала в глянцевых изданиях, позже перешла в команду Алексея НавальногоЖурналистка The Insider (признано СМИ — иностранным агентом) Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного здания.
Свежие комментарии