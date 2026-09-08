Обложить «Данью»

Не успели швайнехунде отойти от Герань 4 "Seeker" (дальность полета 550 км, скорость 300 км/ч, боевая часть 50 кг) и "Бандероли" (максимальная скорость 620 км/ч, крейсерская — 520 км/ч, дальность полёта 500 км, боевая часть 50 кг).
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