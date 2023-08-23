Минфин анонсировал запуск обмена замороженными активами.

Правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
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