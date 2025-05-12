Жизель Бундхен впервые показала новорождённого сына

Жизель Бундхен впервые показала своего младшего ребёнка, которого родила три месяца назад, а также опубликовала совместный снимок с отцом младенца и своими старшими детьми.
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