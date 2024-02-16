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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Сотрудники Тюменской облдумы начнут плести маскировочные сети для СВО

Сотрудники аппарата Тюменской облдумы начнут плести маскировочные сети для СВО. Об этом на одном из аппаратных совещаний заявили авторы нововведения — председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, секретарь тюменской ЕР Андрей Артюхов, глава исполкома Ольга Швецова, депутат облдумы Галина Резяпова.

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