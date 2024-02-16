Сотрудники Тюменской облдумы начнут плести маскировочные сети для СВО

Сотрудники аппарата Тюменской облдумы начнут плести маскировочные сети для СВО. Об этом на одном из аппаратных совещаний заявили авторы нововведения — председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, секретарь тюменской ЕР Андрей Артюхов, глава исполкома Ольга Швецова, депутат облдумы Галина Резяпова.
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