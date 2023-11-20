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КХЛ. СКА против ЦСКА, «Металлург» примет «Сибирь», «Лада» сыграет с минским «Динамо», «Торпедо» – с «Барысом»

КХЛ. СКА против ЦСКА, «Металлург» примет «Сибирь», «Лада» сыграет с минским «Динамо», «Торпедо» – с «Барысом»

«Металлург» примет «Сибирь», «Лада» сыграет с минским «Динамо», «Торпедо» – с «Барысом».  Фонбет Чемпионат КХЛ Металлург Мг – Сибирь Дата проведения 20 ноября, 17.

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