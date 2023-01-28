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Марченко сделал дубль в матче с «Ванкувером». У него 13+0 в 26 играх, до рекорда среди дебютантов осталось 3+0

Кирилл Марченко сделал дубль в матче с «Ванкувером».  Форвард «Коламбуса» забросил обе шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (2:5).

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