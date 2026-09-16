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Над Литвой итальянский истребитель сбил беспилотник, еще один упавший дрон обнаружен в лесополосе

Над Литвой итальянский истребитель сбил беспилотник, еще один упавший дрон обнаружен в лесополосе

В ночь на 15 сентября в воздушное пространство Литвы со стороны Белоруссии вошел беспилотник. Его перехватил истребитель ВВС Италии, участвующий в миссии НАТО по воздушному патрулированию в странах Прибалтики.

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