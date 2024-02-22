СМИ показали жуткие картины культового японского художника, которые предсказали одиночество людей

СМИ показали жуткие картины культового японского художника Тэцуи Исиды Художник-сюрреалист Тэцуя Исида, умерший в 2005 году в возрасте 31 года, по словам тех, кто его знал, не был одиночкой, но он стоял особняком от своих современников и наиболее известных художественных течений той эпохи, показав в своих работах глубокую, темную скрытую суть тревоги и страха, пронизывающих молодежь страны, пишет CNN.