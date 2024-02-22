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СМИ показали жуткие картины культового японского художника, которые предсказали одиночество людей

СМИ показали жуткие картины культового японского художника, которые предсказали одиночество людей

СМИ показали жуткие картины культового японского художника Тэцуи Исиды Художник-сюрреалист Тэцуя Исида, умерший в 2005 году в возрасте 31 года, по словам тех, кто его знал, не был одиночкой, но он стоял особняком от своих современников и наиболее известных художественных течений той эпохи, показав в своих работах глубокую, темную скрытую суть тревоги и страха, пронизывающих молодежь страны, пишет CNN.

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