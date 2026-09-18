В Кудымкаре 19 сентября устроят фестиваль блюд коми-пермяков

В Кудымкаре 19 сентября состоится гастрономический фестиваль «Коми сеян фест» (0+). Площадкой мероприятия станет городская площадь, где все желающие смогут узнать больше о кулинарных обычаях коми-пермяков.
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