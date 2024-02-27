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Байден отворачивается от Киева: Режим Зеленского подставил демократов, сдав Авдеевку

Байден отворачивается от Киева: Режим Зеленского подставил демократов, сдав Авдеевку

  Президент США Джо Байден и его окружение работали над "тяжким преступлением, чтобы принести в жертву десятки тысяч лучших украинцев", заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин.

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