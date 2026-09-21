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Медвежий угол

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"Мы один народ с русскими": депутат Рады поймал Зеленского на лжи и лицемерии

"Мы один народ с русскими": депутат Рады поймал Зеленского на лжи и лицемерии

Украина.ру RuNews24.ru Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк решил составить краткую хронологию заявлений и действий именующего себя президентом Украины Владимира Зеленского о выборах.

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Леонид Руси

Хохлы были долго под ляхами погаными... И это сделало их гибкими приспособленцами... Но хрюши вообще поменяли ситуацию... Дело в том, что турки всю живность забирали, а свиней... нет! И это свинячие сало засалило мозги окраинцев в том смысле, что серое вещество заплыло жиром... И все эти факторы поменяли знак зодиака... И стали они Девы. Чёрный король на шахматной доске. А мы то Водолеи... белая королева... Оба знака статусные... Но чёрные... это душевные, а белые... это духовитые... Но гаплогруппа одна... у русских, окраинцев, белорусов (Козерог - белая ладья) и ляхов поганых (Близнецы - белый офицер)