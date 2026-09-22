Пересмотр санкций против КНДР: президент РК посягнул на «священную корову» США

Правда, Ли Чжэ Мён пока ничего не говорит, на какие уступки Пхеньяну готов пойти он сам.
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Ага , Венские ,,СКАЗКИ,, в ЛЕСУ от дядюшки Сэма ...!!! Да надо быть ПОЛНЫМ ПРИДУРКОМ что бы ПОВЕРИТЬ ФАШИЗМНГТОНУ.