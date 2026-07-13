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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнаульском зоопарке на свет появилось 12 поросят. Фото и видео

В Барнаульском зоопарке на свет появилось 12 поросят. Фото и видео

Сейчас малыши пьют мамино молоко и спят у нее под боком Поросята вислобрюхой свиньи в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк В барнаульском зоопарке вислобрюхая свинья с мини-фермы 11 июля родила 12 поросят.

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