В Барнаульском зоопарке на свет появилось 12 поросят. Фото и видео

Сейчас малыши пьют мамино молоко и спят у нее под боком Поросята вислобрюхой свиньи в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк В барнаульском зоопарке вислобрюхая свинья с мини-фермы 11 июля родила 12 поросят.
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