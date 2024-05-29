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Врачи России должны заниматься своей работой

Врачи России должны заниматься своей работой

 Спецкурс лекций, угрожающий стабильности в обществе Обозреватель Царьграда Юлия Банишевская высказалась по поводу инициативы Совета муфтиев России (СМР) о внедрении для врачей России курса по исламской этике: «Нет никаких сомнений, что политика расшаркивания перед мигрантами угрожает стабильности в обществе.

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Комментарии
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Константин Самарин
Согласно законам Шариата, Аллах создал человнка, и не другому человеку решать, достоин-ли тот жизни. Раз Аллах призывает, так распорядившись его судьбой, врач не имеет права мешать решению всевышнего  и оказывать медицинскую помощь. Так облегчим-же жизнь медиков, исполнив волю Всевышнего.
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29 мин.
igor laptev
вот пусть в мечети лечатся молитвами там или розгами чем им там предписано
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29 мин.
владимир чугунов
Надо помнить что Россия светское государство и никакая религия в ней не верховенствует. Хотите знать шариат или его основы пожалуйста едьте в  мусульманское государство. Таких инициаторов  чемодан вокзал  и отправлять
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23 мин.

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