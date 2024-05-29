Врачи России должны заниматься своей работой

Константин Самарин Согласно законам Шариата, Аллах создал человнка, и не другому человеку решать, достоин-ли тот жизни. Раз Аллах призывает, так распорядившись его судьбой, врач не имеет права мешать решению всевышнего и оказывать медицинскую помощь. Так облегчим-же жизнь медиков, исполнив волю Всевышнего.

igor laptev вот пусть в мечети лечатся молитвами там или розгами чем им там предписано