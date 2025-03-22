Политика как он...
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Политика как она есть

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Экран Motorola Edge 60 Fusion обеспечит «настоящие цвета»

Экран Motorola Edge 60 Fusion обеспечит «настоящие цвета»

Motorola готовит к выпуску новый смартфон Edge 60 Fusion, и о нем появились свежие подробности. Судя по утечкам, этот телефон получит изогнутый по краям экран с «настоящими цветами», которые «бьют по глазам».

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