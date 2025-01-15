«Союз с Россией укрепляет белорусский суверенитет»

Парламентарии Белоруссии совершат визит в Россию после президентских выборов, сообщил в интервью «Известиям» лидер Либерально-демократической партии, депутат парламента республики Олег Гайдукевич, который в январе поборется за пост главы государства.
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