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Новости Липецка

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Производители табака и лекарств сократили объёмы производства в Липецкой области

Производители табака и лекарств сократили объёмы производства в Липецкой области

Липецкстат подвел итоги экономического развития региона за девять месяцев 2024 года. Согласно представленным данным, индекс производства в Липецкой области за январь-сентябрь этого года составил 100,7% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.

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