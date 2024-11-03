Производители табака и лекарств сократили объёмы производства в Липецкой области

Липецкстат подвел итоги экономического развития региона за девять месяцев 2024 года. Согласно представленным данным, индекс производства в Липецкой области за январь-сентябрь этого года составил 100,7% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го.
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