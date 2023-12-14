В Москве наградили студентов года

МОСКВА, 14 декабря, ФедералПресс. В Московском государственном строительном университете состоялась церемония награждения лауреатов и победителей российской национальной премии «Студент года», которая в этом году отметила свое 10-летие.
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