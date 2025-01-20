Радионова заявила, что петербургский фигурист Дикиджи скоро включит в программу четверной аксель

На прошедшем прыжковом чемпионате РФ спортсмен выполнил элемент дважды Петербургский фигурист Владислав Дикиджи настолько уверенно исполняет четверной аксель, что в скоро сможет включить этот уникальный элемент в свои соревновательные программы.