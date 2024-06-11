После капитального ремонта открыт исторический центр Алупки

В ЕДИНОМ СТИЛЕ – Была проведена большая работа. В этом году Алупка станет туристическим открытием для гостей и жителей Крыма, и мы с удовольствием приглашаем посетить этот возрождённый уголок Южного берега Крыма, познакомиться с его достопримечательностями.