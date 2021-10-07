Археологи группы стран нашли рыболовные снасти возрастом 12 тысяч лет в Израиле

Возраст данных находок составляет 12 тысяч лет, а также свидетельствует об обладании древними израильтянами искусством ловли рыбы на очень высоком уровне.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии