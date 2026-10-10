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Пятый канал

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Силы ПВО сбили 560 украинских дронов за ночь над регионами РФ

Силы ПВО сбили 560 украинских дронов за ночь над регионами РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью перехватили и уничтожили 560 украинских БПЛА над регионами страны.

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