На какие вещи русские женщины могут смертельно обидеться

Русская женщина может очень сильно обидеться, если услышит в свой адрес определённые упрёки. «Ты некрасивая!» Мужчине не стоит говорить женщине о её внешних недостатках, если он не хочет превратиться в её врага №1.
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