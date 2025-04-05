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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев о пропущенном голе «Зенита»: «Такое бывает. На ровном месте. Вендел, в принципе, мог мяч вернуть обратно, не разобрались»

Петербуржцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре Мир РПЛ.  На 62-й минуте голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рукой покатил мяч Венделу.

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