Степан Меньщиков переехал в Таиланд, чтобы избавиться от зависимости

Степан Меньщиков рассказал, что пытается избавиться от зависимости в Таиланде Участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков сейчас живет в Таиланде, так как он работает над избавлением от своей зависимости.
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